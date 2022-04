Fête de l’écotourisme Guipry-Messac, 30 avril 2022, Guipry-Messac.

Fête de l’écotourisme Guipry-Messac

2022-04-30 – 2022-06-19

Guipry-Messac Ille-et-Vilaine

Du 30 avril au 19 juin !!

Guipry-Messac vous invite à être en harmonie avec la Nature en découvrant l’écotourisme !

Du 30 avril au 19 juin 2022, la Fédération Française des Stations Vertes organise la 7e édition de la Fête de l’écotourisme pour célébrer les valeurs écotouristiques prônées par le label Station Verte.

Durant plus d’un mois, nous vous invitons à être en harmonie avec la Nature, en proposant des animations et activités autour de la sensibilisation à l’environnement, l’observation de la faune et la flore, la découverte des patrimoines et des savoir-faire locaux, sans oublier la pratique de loisirs de pleine nature.

30/04 – Visite guidée de Motte Féodale et atelier de fouille archéologique

30/04 – Visite de ferme, marché de producteur, table ronde, atelier de danse

30/04 – Matinée éco-responsable : balade ramassage de déchet

7-8/05 – Fête de l’Arboparc : visite de l’arboretum et bourse aux plantes

15/05 – Lancement de saison de la Maison du Tourisme : locations gratuites et visites du port

25/05 – animation pêche

28/05 – Visite de l’Arboparc

18/06 – Visite guidée de Motte Féodale et atelier de fouille archéologique

En tant que commune labellisée Station Verte, la Ville de Guipry-Messac en partenariat avec la Maison du Tourisme ont souhaité participer à ce temps fort du réseau national et ainsi s’affirmer comme destination écotouristique.

+33 2 99 34 61 60 http://guipry-messac.bzh/

Guipry-Messac

