Venez vous mettre au vert avec la Fête de l’Ecotourisme ! Au programme, randonnée pédestre avec 3 circuits (8, 15, 20 km) dès 7 h 30 ainsi qu’une marche nordique avec un départ à 9 h. Animations avec Nathalie Deshayes avec ses recettes de cuisine aux plantes sauvages et Dominique Pessenti et ses produits de soins naturels. Venez vous mettre au vert avec la Fête de l’Ecotourisme ! Place du champ de foire Place du champ de foire, Briare Briare

2022-05-22T07:30:00 2022-05-22T13:00:00

