Fête de l’écotourisme : Découverte de la ferme d’Apolline

2022-05-03 14:00:00 – 2022-05-04 Pendant ces 2 jours et dans le cadre de la fête de l'écotourisme, la ferme d'Apolline vous ouvre ses portes afin de vous faire découvrir son outil de production pendant 1h. La boutique sera ouverte de 10h à 18h. Tout public. Tarif : participation libre pour tous. Heures de départ des visites : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h

