Fête de l'écotourisme Bujaleuf

Haute-Vienne

Fête de l'écotourisme Bujaleuf, 15 mai 2022, Bujaleuf. Fête de l'écotourisme 31 route croix maulde Bujaleuf

2022-05-15 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-15 12:30:00 12:30:00

31 route croix maulde Bujaleuf Haute-Vienne Bujaleuf Rdv à partir de 9h30, devant l’église. Gratuit. Rens : 06 43 90 33 36 Randonnée urbaine autour de Bujaleuf. Rdv à partir de 9h30, devant l’église. Gratuit. Rens : 06 43 90 33 36 31 route croix maulde Bujaleuf

