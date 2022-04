Fête de l’écotourisme : Balade nature Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Fête de l'écotourisme : Balade nature Tourouvre au Perche, 7 mai 2022, Tourouvre au Perche.

2022-05-07

L'association "Sème ta graine" vous propose une sortie nature de 8 km environ en forêt du Perche Balade gratuite pour les adhérents, possibilité de faire un don. Adhésion obligatoire à l'association, à partir de 1€. RDV à 14h, point du RDV communiqué à la réservation. Inscription : par SMS au 06 72 26 31 90 (15 pers max) ou mail contact@semetagraine.fr

