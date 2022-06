Fête de l’écotourisme au Centre Univers Peyrat-le-Château Peyrat-le-Château Catégories d’évènement: 87470

Peyrat-le-Château

Fête de l’écotourisme au Centre Univers Peyrat-le-Château, 12 juin 2022, Peyrat-le-Château. Fête de l’écotourisme au Centre Univers La Ribière Peyrat-le-Château

2022-06-12 – 2022-06-12

Dans le cadre de la fête de l'écotourisme, le centre univers vous propose une visite et concept du lieu mais aussi une découverte et dégustation de plantes comestibles. Rdv à 14h, au centre UnisVers à La Ribière. Rens/Résa : 07 83 36 77 69

Catégories d'évènement: 87470, Peyrat-le-Château
Lieu Peyrat-le-Château
Adresse La Ribière

Peyrat-le-Château