Tourouvre au Perche Orne Pendant ces 2 jours et dans le cadre de la fête de l’écotourisme, la ferme d’Apolline vous ouvre ses portes afin de vous faire participer avec vos enfants aux soins des animaux. A partir de 3 ans. Tarif :3€ par personne De 9h à 10h ou de 18h à 19h Pendant ces 2 jours et dans le cadre de la fête de l’écotourisme, la ferme d’Apolline vous ouvre ses portes afin de vous faire participer avec vos enfants aux soins des animaux. A partir de 3 ans. Tarif :3€ par personne De 9h à 10h ou de 18h à 19h lafermedapolline@gmail.com +33 6 72 26 31 90 https://www.lafermedapolline.com/ Pendant ces 2 jours et dans le cadre de la fête de l’écotourisme, la ferme d’Apolline vous ouvre ses portes afin de vous faire participer avec vos enfants aux soins des animaux. A partir de 3 ans. Tarif :3€ par personne De 9h à 10h ou de 18h à 19h La Mulotière La Ferme d’Apolline Tourouvre au Perche

