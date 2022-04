Fête de l’écotourisme : Atelier écriture vidéo Tourouvre au Perche, 5 mai 2022, Tourouvre au Perche.

2022-05-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-05 17:00:00 17:00:00 TOUROUVRE 5 rue du 13 août

Tourouvre au Perche Orne

Dans le cadre de la fête de l’écotourisme, Karine Winczura propose une atelier écriture vidéo. Pas d’équipement préalable nécessaire, mais un téléphone et / ou un ordi portable seraient les bienvenus. Prévoir crayons et papiers pour écrire. L’idée, c’est de travailler autour d’images locales, d’écrire des textes en résonance avec ces images, et de faire un petit film qui allie les deux.

6 pers max

+33 6 72 26 31 90

