2022-05-07 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 18:00:00

Val-de-Saâne Seine-Maritime Val-de-Saâne Découvrez l’écotourisme de manière ludique et conviviale dans la Station Verte de Val-de-Saâne!

La commune vous accueille pour une journée de fête sous le signe de l’écotourisme avec les animations proposées par l’Office de Tourisme. Au programme :

– Randonnée pédestre de 10 km avec visite du Naturama de la Maison de la nature, départ à 9h de la Place de l’église.

Gratuit

– Randonnée pédestre de 6 km avec la visite du parc du Château de la Couture et activité bien-être, départ à 14h.

Gratuit Un marché Terroir installé de 9h à 13h sur la Place Daniel Boucour avec le marché hebdomadaire vous permettra de découvrir de nouveaux produits locaux. Vous aimerez aussi randonner en autonomie et découvrir l’exposition Écomates sur votre parcours, à Val de Saâne, Belleville-en-Caux… Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur. Découvrez l’écotourisme de manière ludique et conviviale dans la Station Verte de Val-de-Saâne!

