Fête de l’écotourisme à Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche

Fête de l’écotourisme à Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche, 11 mai 2022, Tourouvre au Perche. Fête de l’écotourisme à Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche

2022-05-11 – 2022-05-18

Tourouvre au Perche Orne Tourouvre au Perche Station Verte depuis fin 2021, Tourouvre-au-Perche vous propose sa première fête de l’écotourisme avec des activités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte des terroirs et la mise en avant des savoir-faire locaux. Programme à venir Station Verte depuis fin 2021, Tourouvre-au-Perche vous propose sa première fête de l’écotourisme avec des activités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte des terroirs et la mise en avant des savoir-faire locaux…. ottourouvre@cdchautsperche.fr +33 2 33 73 83 25 Station Verte depuis fin 2021, Tourouvre-au-Perche vous propose sa première fête de l’écotourisme avec des activités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte des terroirs et la mise en avant des savoir-faire locaux. Programme à venir Tourouvre au Perche

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Tourouvre au Perche Autres Lieu Tourouvre au Perche Adresse Ville Tourouvre au Perche lieuville Tourouvre au Perche

Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourouvre-au-perche/