Fête de l’écotourisme à Quiberville-sur-Mer Quiberville, 28 mai 2022, Quiberville.

2022-05-28 09:00:00 09:00:00 – 2022-05-28 22:00:00 22:00:00

Quiberville Seine-Maritime

Découvrez l’écotourisme de manière ludique et conviviale dans les Stations Vertes de Vacances !

La commune de Quiberville-sur-Mer vous accueille pour une journée de fête sous le signe de l’écotourisme avec les animations proposées par l’Office de Tourisme.

Au programme :

– Randonnée pédestre en bord de mer et rencontre avec un pêcheur, départ à 9h. Gratuit

– Descente de kayak sur la Saâne à 10h30, 14h et 16h.

– Randonnée Gourmande et initiation au yoga, départ à 16h. Gratuit

Pour clôturer cette journée, profitez d’un repas autour d’une paella et accompagné d’un concert. Bénéficiez ensuite d’un feu d’artifice et prenez-en plein les yeux !

Réservation obligatoire et nombre de participants limité. Respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur.

Quiberville

