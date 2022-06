Fete de l’école de tennis de Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande, 26 juin 2022, Beaune-la-Rolande.

Fete de l’école de tennis de Beaune-la-Rolande Beaune-la-Rolande

2022-06-26 – 2022-06-26

Beaune-la-Rolande 45340

Le dimanche 26 juin le club de tennis de Beaune-la-Rolande organise une fête au terrain de tennis.

Celle-ci débutera à 10h avec un petit-déjeuner qui sera offert par le bureau junior.

Un petit match sera ensuite organisé pour les enfants et les adultes et un concours de vitesse avec le radar.

Un barbecue sera organisé à partir de 12h et sera payant: 12€ pour les adultes et 6€ pour les enfants de moins de 10 ans.

Possibilité en cas de pluie de se rendre au gymnase communal sur le parking de l’école primaire.

Réservation obligatoire avant le 18 Juin.

+33 6 89 30 71 30



