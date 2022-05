FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE CHANT Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: 54120

Baccarat

FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE CHANT Baccarat, 11 juin 2022, Baccarat. FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE CHANT Parc Michaut 2 rue Adrien Michaut Baccarat

2022-06-11 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-11 22:00:00 22:00:00 Parc Michaut 2 rue Adrien Michaut

Baccarat 54120 Le samedi 11 juin, c’est la fête de l’Ecole de musique et de chant dans le Parc Michaut ! Les élèves se succèderont sur scène de 17h à 19h puis le groupe The Policemania prendra le relais à partir de 20h30, pour un hommage endiablé à The Police & Sting.

Buvette et petite restauration sur place. +33 3 83 76 35 35 http://www.ville-baccarat.com/ Parc Michaut 2 rue Adrien Michaut Baccarat

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 54120, Baccarat Autres Lieu Baccarat Adresse Parc Michaut 2 rue Adrien Michaut Ville Baccarat lieuville Parc Michaut 2 rue Adrien Michaut Baccarat Departement 54120

Baccarat Baccarat 54120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baccarat/

FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE CHANT Baccarat 2022-06-11 was last modified: by FETE DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE CHANT Baccarat Baccarat 11 juin 2022 54120 baccarat

Baccarat 54120