Fête de l’École de Musique de Montrabé La Rotonde Montrabé, samedi 15 juin 2024.

Fête de l’École de Musique de Montrabé organisée par l’EMM Samedi 15 juin, 17h00 La Rotonde entrée libre, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T17:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:30:00+02:00

Fin : 2024-06-15T17:00:00+02:00 – 2024-06-15T23:30:00+02:00

Auditions et concerts des élèves (enfants et adultes) de 17h00 à 20h30, suivis d’une auberge espagnole. Accès libre et gratuit.

Ré-inscriptions et pré-inscriptions 2024-2025 possibles à partir de 14h00

Venez nombreux !

La Rotonde Allée Antoine Candela (complexe salle polyvalente), 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie

musique école de musique