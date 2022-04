Fête de l’école de musique d’Arcachon Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Fête de l’école de musique d’Arcachon Arcachon, 25 juin 2022, Arcachon. Fête de l’école de musique d’Arcachon Arcachon

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-25 19:00:00

Arcachon Gironde EUR Pour cet événement, les classes instrumentales de l’Ecole de Musique et leurs professeurs seront présents et nous inviterons comme de coutume les membres de l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon à se joindre à nous. Parc Mauresque Gratuit. Ouvert à tout public

Ecole de Musique Pour cet événement, les classes instrumentales de l’Ecole de Musique et leurs professeurs seront présents et nous inviterons comme de coutume les membres de l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon à se joindre à nous. Parc Mauresque Gratuit. Ouvert à tout public

Ecole de Musique +33 5 57 72 71 95 Pour cet événement, les classes instrumentales de l’Ecole de Musique et leurs professeurs seront présents et nous inviterons comme de coutume les membres de l’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon à se joindre à nous. Parc Mauresque Gratuit. Ouvert à tout public

Ecole de Musique @Droits réservés

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Fête de l’école de musique d’Arcachon Arcachon 2022-06-25 was last modified: by Fête de l’école de musique d’Arcachon Arcachon Arcachon 25 juin 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde