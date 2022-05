Fête de l’eau Oyonnax Catégories d’évènement: Ain

Oyonnax

Fête de l'eau, 11 septembre 2022, Oyonnax. Parc de l'Oyonnalithe Impasse du Moulin Carré Oyonnax

2022-09-11 10:00:00

Oyonnax 01100 La ville d’Oyonnax organise la 8ème édition de la Fête de l’eau : Un évènement qui met en lumière le patrimoine naturel oyonnaxien en proposant une balade interactive et ludique le long du sentier pédestre de la Sarsouille. info@hautbugey-tourisme.com +33 4 74 77 00 06 https://www.oyonnax.fr/ Parc de l’Oyonnalithe Impasse du Moulin Carré Oyonnax

Lieu Oyonnax Adresse Parc de l'Oyonnalithe Impasse du Moulin Carré Ville Oyonnax

