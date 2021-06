Sens Sens Sens, Yonne Fête de l’Eau Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Fête de l’Eau Sens, 12 juin 2021-12 juin 2021, Sens. Fête de l’Eau 2021-06-12 – 2021-06-12 Base nautique 8 Quai Boffrand

Sens Yonne EUR Le Canoë-kayak Club de Sens vous propose plusieurs animations nautiques, dont une initiation à la pêche, au ski nautique, au canoë-kayak et au paddle.

En soirée, lancement de Sens By Night, une balade en canoë multiplaces nocturne. Inscription obligatoire pour cette balade.

