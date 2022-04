FÊTE DE L’EAU Saint-Amé, 25 juin 2022, Saint-Amé.

FÊTE DE L’EAU derrière la mairie Salle polyvalente Saint-Amé

2022-06-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00 derrière la mairie Salle polyvalente

Saint-Amé Vosges Saint-Amé

La fête de l’eau et de la rivière est un événement organisé tous les ans par la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales (CCPVM).

Pour sa quatrième édition, la fête de l’eau se déroulera les samedi 25 et dimanche 26 juin à la salle polyvalente de Saint-Amé. Ce site bénéficie d’une proximité de choix avec le massif forestier du Fossard et les rivières de la Cleurie et de la Moselotte permettant la réalisation de nombreuses activités en lien avec la nature.

La manifestation débutera à partir de 10 heures et comprendra une dizaine de stands et d’expositions ainsi que des jeux à destination des enfants pour leur faire découvrir de manière ludique la biodiversité locale et le fonctionnement des milieux aquatiques. Des balades natures, animations et spectacles seront également organisés tout le long le week-end.

+33 6 13 10 41 00 https://www.ccpvm.fr/

CCPVM

derrière la mairie Salle polyvalente Saint-Amé

dernière mise à jour : 2022-04-26 par