Fête de l’eau : ricochets Wattwiller, 12 juin 2022, Wattwiller.

Fête de l’eau : ricochets Wattwiller

2022-06-12 – 2022-06-26

Wattwiller Haut-Rhin Wattwiller

EUR La Fête de l’Eau déploie depuis plus de 20 ans, à Wattwiller et ses environs les œuvres d’artistes régionaux et internationaux. En 2021, le thème “Vie aquatique” est proposé aux artistes qui font un projet pour les 15 jours d’exposition. Autour de ces créations se greffent des actions : expositions, rencontres, interventions d’artistes… Mêlant promenade dans la nature et découverte artistique, la FEW est aussi l’occasion d’échanges et de moments festifs.

La Fête de l’Eau déploie les œuvres d’artistes régionaux et internationaux, avec pour thème “Ricochets”.

+33 6 81 33 26 99

Wattwiller

