Fête de l’eau et de la biodiversité Taupont, 10 septembre 2022, Taupont.

Fête de l’eau et de la biodiversité

2022-09-10 10:00:00 – 2022-09-10 22:30:00

A l’occasion de cette journée de sensibilisation ludique et festive, le syndicat mixte du Grand Bassin de l’Oust a concocté un programme très alléchant qui s’adresse à la fois aux enfants et aux adultes avec de nombreuses animations en continu pour comprendre les enjeux de la protection de l’eau et de la biodiversité.

Le programme :

– 10h : Rand’eau nature et patrimoine (5km ou 12km)

– 13h Ouverture du village de l’eau avec animations, jeux et ateliers participatifs, expositions interactives, stands des partenaires de la nature, escape nature (*), atelier enfant de sensibilisation (15h et 17h)

– 15h et 17h : sortie kayak nature

– 16h : Spectacle de marionnettes « Enfant des Eaux » de la compagnie l’Artissâme

– 19h : Concert flottant: PianO du Lac

– 20h30 : Osez le cinéma grandeur nature! Sortez les transats pour une séance de cinéma en plein air. Venez vivre un voyage immersif en pleine nature sous les étoiles. Après le Peuple migrateur et Océans, plongez au cœur du monde sauvage avec le film Les Saisons (film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud).

Toutes les animations sont gratuites. l’inscription peut se faire sur place ou bien par téléphone.

Buvette et restauration sur place

+33 2 97 73 36 49 http://www.grandbassindeloust.fr/

