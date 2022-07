Fête de l’eau de vie de cidre Criel-sur-Mer Criel-sur-Mer Catégories d’évènement: Criel-sur-Mer

37 Rue de Chantereine Le Parc et Verger les Près Criel-sur-Mer Seine-Maritime

2022-10-31 10:30:00 – 2022-10-31 12:00:00

Seine-Maritime Distillation sur alambique chauffée au feu de bois dans la cour.

Distillation sur alambique chauffée au feu de bois dans la cour.

Dégustations gratuites. troisclos@yahoo.fr +33 6 66 75 74 05

