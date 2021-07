Fête de l’eau Carentan-les-Marais, 31 juillet 2021, Carentan-les-Marais.

Fête de l’eau 2021-07-31 10:00:00 – 2021-07-31

Carentan-les-Marais Manche

Journée festive et familiale sur le thème de l’eau avec animations autour et sur l’eau. Ateliers dessins, initiations au flyboard, au kayak et au paddle, structures gonflables, ateliers jeux d’antan, sculpteurs de ballons, retraite aux flambeaux …

Journée festive et familiale sur le thème de l’eau avec animations autour et sur l’eau. Ateliers dessins, initiations au flyboard, au kayak et au paddle, structures gonflables, ateliers jeux d’antan, sculpteurs de ballons, retraite aux flambeaux …

+33 2 33 42 74 00

Journée festive et familiale sur le thème de l’eau avec animations autour et sur l’eau. Ateliers dessins, initiations au flyboard, au kayak et au paddle, structures gonflables, ateliers jeux d’antan, sculpteurs de ballons, retraite aux flambeaux …

dernière mise à jour : 2021-07-28 par