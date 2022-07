FÊTE DE L’EAU – 2ÈME ÉDITION

2022-09-03 – 2022-09-04 Après le succès de l’été dernier, la Fête de l’eau revient. Installé au Plan d’eau au niveau du Quai des Régates, le village proposera de nombreuses animations et moments de convivialité le long des berges, à proximité de l’air d’envol des montgolfières réunies comme chaque année à cette époque. Une belle façon de finir l’été messin 2022… dernière mise à jour : 2022-06-30 par

