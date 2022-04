Fête de le Peña Dussau Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Fête de le Peña Dussau Aire-sur-l’Adour, 21 mai 2022, Aire-sur-l'Adour. Fête de le Peña Dussau Ganaderia Dussau 2396 Route de Lussagnet Aire-sur-l’Adour

2022-05-21 08:30:00 – 2022-05-21 23:30:00 Ganaderia Dussau 2396 Route de Lussagnet

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour Après 2 ans d’absence pour cause de pandémie, nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue de notre désormais traditionnelle fête de la Peña ! Au programme :

Petit déjeuner,

Tienta,

Repas Toro à la broche

Course landaise avec la Ganaderia Dussau et la cuadrilla d’Alexandre Brethes

Repas daube de toro

Ganaderia Dussau 2396 Route de Lussagnet Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-04-04 par OT Aire sur l’Adour

