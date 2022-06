Fête de l’aviation

Fête de l’aviation, 23 septembre 2022, . « L’aviation porte des valeurs dont nous avons besoin pour bâtir notre futur : l’innovation, le génie, le courage, l’audace, l’esprit d’équipage ! » La Fête de l’Aviation en 2021, c’était : 50 Aérovillages organisateurs de Journées Portes Ouvertes aux quatre coins de France et plus de 16000 passionnés mobilisés. Des milliers de visiteurs repartis avec des étoiles plein les yeux et le cœur débordant d’énergie. Ce sont aussi des centaines d’articles de presse, d’annonces radios ou reportages téléssans oublier une déferlante de photos, vidéos enthousiasmantes sur internet et les réseaux sociaux. Merci à tous. Rendez-vous pour la prochaine édition, partout en France (et au delà) les 23, 24, 25 septembre 2022 !

Détails Site : https://www.fetedelaviation.fr Autres Lieu Partout en France

