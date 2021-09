Saint-Léger-sur-Roanne Saint-Léger-sur-Roanne Loire, Saint-Léger-sur-Roanne Fête de l’Aviation Saint-Léger-sur-Roanne Saint-Léger-sur-Roanne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Léger-sur-Roanne Loire Saint-Léger-sur-Roanne La Fête de l’Aviation invite les Français à venir en famille aux journées portes ouvertes pour découvrir les activités vol libre, aéromodélisme, parachutisme, vol moteur jusqu’à l’aviation commerciale, militaire, d’affaires et l’aérospatiale. dernière mise à jour : 2021-08-13 par Office de Tourisme Roannais Agglomération

Lieu Saint-Léger-sur-Roanne