Fête de l'Avent Saint-Nabor, 4 décembre 2021, Saint-Nabor.

2021-12-04 15:00:00 – 2021-12-04 20:00:00

Venez fêter la Saint-Nicolas au petit marché de Noël local et convivial ! Au programme, une balade aux lanternes à 16h, et les gourmands pourront déguster des tartes flambées, des knacks et du vin chaud à partir de 18h.

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

