[Fête de l’Avent] Marché de Noël & bourses aux jouets Petit-Caux, 4 décembre 2021, Petit-Caux. [Fête de l’Avent] Marché de Noël & bourses aux jouets Salle Le Forgeron de la Mer /Biville-sur-mer Petit-Caux

2021-12-04 14:00:00 – 2021-12-04 19:00:00 Salle Le Forgeron de la Mer /Biville-sur-mer

Petit-Caux Seine-Maritime Petit-Caux Préparez vos fêtes de fin d’année avec la fête de l’Avent !

Faites vos achats de produits locaux, créations faites main et jouets d’occasion pour des cadeaux 100 % responsables. De jolies surprises attendent petits et grands avec des tirages au sort et la venue du Père-Noël ! Préparez vos fêtes de fin d’année avec la fête de l’Avent !

