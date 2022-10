Fête de l’Avent Bouxwiller Bouxwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Le foyer protestant de Bouxwiller propose aux enfants de faire un calendrier de l’Avent géant. Ce sera également l’occasion d’acheter des articles de Noël ou simplement de se restaurer et boire un bon vin chaud ! Dimanche 27 novembre • culte, 14h à l’église • vente de l’Avent, 15h-18h au foyer • confection du calendrier, 15h au foyer • gratuit Ouverture du calendrier de l’Avent tous les soirs en musique.

+33 3 88 70 79 32

