Jardin des plantes compagnes route de Besançon Montgesoye

2022-10-15 11:00:00 – 2022-10-15 16:00:00

Doubs Montgesoye EUR 0 Venez fêter l’automne au jardin ! Une bonne occasion pour se rencontrer, discuter autour du jardin, des animations et de l’école buissonnière des plantes compagnes. Au programme : visites du jardin et atelier vannerie. À midi soupe aux légumes. Vin chaux, tisane du jardin et jus de pommes. Les légumes de Gérard (ail courge et oignons) seront en vente ainsi que les jus de pommes de Mouthier Haute-Pierre. plantes.compagnes@gmail.com https://www.assoplantescompagnes.fr/ route de Besançon Jardin des plantes compagnes Montgesoye

