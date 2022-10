Fête de l’Automne Milhac-de-Nontron, 22 octobre 2022, Milhac-de-Nontron.

Fête de l’Automne

Milhac-de-Nontron Dordogne Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

2022-10-22 09:00:00 – 2022-10-22 17:00:00

Dordogne

Les producteurs locaux vous proposeront à la vente des fruits et légumes, plantes, fromages, pain, charcuterie, bières, jus de fruits et vins, crêpes, miel, soupes, épicerie en vrac…

Artisanat, restauration, et musique également au rendez vous Sur place également des animations:

Pressage de pommes : apportez vos pommes et vos bouteilles, repartez avec vos jus!

Atelier poterie pour les enfants

Exposition sur les champignons

Démonstration de tournage sur bois.

Défilé de mode vintage à la Salle des Fêtes.

Balade découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales

+33 6 95 23 41 71

