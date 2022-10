Fête de L’automne Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Meilhan-sur-Garonne

Fête de L’automne Meilhan-sur-Garonne, 21 octobre 2022, Meilhan-sur-Garonne. Fête de L’automne

Au Bourg Salle Multiculturelle Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Salle Multiculturelle Au Bourg

2022-10-21 17:00:00 – 2022-10-21

Salle Multiculturelle Au Bourg

Meilhan-sur-Garonne

Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne Organisée par l’APE et l’équipe enseignante du R.P.I.

A partir de 17h: Marché de l’automne.

– Vente de légumes « moches ».

– Surprises pour petits et grands.

– Gourmandises confectionnées par les enfants

– Petite restauration sur place.

– Buvette.

Tous les bénéfices seront reversés au RPI pour financer le voyage scolaire. Fête de l’automne.

– Vente de légumes « moches » – De bombons maléfiques – Petite restauration sur place – Buvette… +33 5 53 94 30 04 APE de Meilhan-sur-Garonne

Salle Multiculturelle Au Bourg Meilhan-sur-Garonne

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Meilhan-sur-Garonne Autres Lieu Meilhan-sur-Garonne Adresse Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Salle Multiculturelle Au Bourg Ville Meilhan-sur-Garonne lieuville Salle Multiculturelle Au Bourg Meilhan-sur-Garonne Departement Lot-et-Garonne

Fête de L’automne Meilhan-sur-Garonne 2022-10-21 was last modified: by Fête de L’automne Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne 21 octobre 2022 Au Bourg Salle Multiculturelle Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne