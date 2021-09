Chantepie Jardin des possibles Chantepie, Ille-et-Vilaine Fête de l’automne Jardin des possibles Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Fête de l’automne Jardin des possibles, 10 octobre 2021, Chantepie. Fête de l’automne

Jardin des possibles, le dimanche 10 octobre à 13:00

L’association le Jardin des possibles vous invite à fêter l’automne ! Une célébration du cycle de la nature, en lien avec les jardins (familiaux et partagés) de Chantepie, l’association les Quatre saisons et l’association Vert le jardin. **Au programme :** visites du jardin, musique avec les chanteurs de _La tête à l’Est_, spectacle de clowns, animations sur le jardinage au naturel, vente de confitures et de nichoirs d’oiseaux. Buvette et restauration sur place.

Gratuit – Entrée libre

Au Jardin des possibles Jardin des possibles avenue d’Orient 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T13:00:00 2021-10-10T18:00:00

