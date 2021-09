Montaner Montaner Montaner, Pyrénées-Atlantiques Fête de l’Automne “Hesta de l’Automna” Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

Fête de l’Automne “Hesta de l’Automna” Montaner, 25 septembre 2021, Montaner. Fête de l’Automne “Hesta de l’Automna” 2021-09-25 – 2021-09-26

Montaner Pyrénées-Atlantiques Conférence Samedi et dimanche, ne ratez pas les nombreuses animations dans le village de Montaner. Le samedi 25 à 15 h : Conférence

Le rattachement du Béarn à la France. Premier acte de la reprise des guerres de religion (1620-1621), présentée par M. Philippe Chareyre, professeur d’Histoire Moderne à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Conférence proposée par l’association “Les amis du château” dans le cadre de la “Fête de l’automne”. Conférence dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Montaner