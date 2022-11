Fête de l’Automne – Foire aux arbres ! Montivilliers, 27 novembre 2022, Montivilliers.

Fête de l’Automne – Foire aux arbres !

Cour Saint-Philibert Montivilliers Seine-Maritime

2022-11-27 – 2022-11-27

Montivilliers

Seine-Maritime

Montivilliers

Dans le cadre du mois de l’Arbre, la Ville de Montivilliers organise sa première Fête de l’Automne – Foire aux Arbres !

Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes… Venez découvrir et acheter de nombreuses espèces d’arbres tout en étant conseillés par des professionnels.

Retrouvez également les associations locales qui oeuvrent pour la préservation des arbres et de la biodiversité :

– 10h-12h : Animation « Mon biodéchet, roi des jardins » animé par Perma Miloche.

– COMPLET – 9h30-11h et 11h-12h30 : Atelier construction de nichoirs à oiseaux animé par la LPO.

– 14h-15h et 15h-16h : Atelier création de couronnes végétales animé par Perma Miloche (places limitées, inscription recommandée à transition.ecologique@ville-montivilliers.fr).

Rendez-vous le dimanche 27 novembre de 10h à 17h, cour Saint-Philibert.

transition.ecologique@ville-montivilliers.fr +33 2 35 30 28 15 https://www.ville-montivilliers.fr/actualites/fete-de-lautomne-foire-aux-arbres/

