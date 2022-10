Fête de l’automne Cubjac-Auvézère-Val d’Ans, 29 octobre 2022, Cubjac-Auvézère-Val d'Ans. Fête de l’automne

17h – les enfants se déguisent pour Halloween et se rassemblent avec leurs parents place de la mairie.

19h – repas et animation musicale. Menu : Sangria, velouté de potiron, jambon braisé et gratin de pommes de terre, fromage, dessert, vin, café. Tarif adulte 18€, enfant de -12 ans 10€ – réservation avant le 23/10.

19h – repas et animation musicale.

Tarif adulte 18€, enfant de -12 ans 10€ – réservation avant le 23/10. +33 6 85 78 24 04 Comité des fêtes Cubjac

