Fête de l’automne Caubeyres, 6 novembre 2021, Caubeyres.

Fête de l’automne Caubeyres

2021-11-06 – 2021-11-06

Caubeyres Lot-et-Garonne Caubeyres

EUR 20 20 Repas de la fête de l’Automne à la salle des fêtes de Caubeyres avec au menu:

Garbure/ Confit et pommes de terres sautées/ Salades et fromages/ Dessert/ Vin et Café compris

Une animation musicale accompagnera votre repas

Réservation obligatoire

Repas de la fête de l’Automne à la salle des fêtes de Caubeyres avec au menu:

Garbure/ Confit et pommes de terres sautées/ Salades et fromages/ Dessert/ Vin et Café compris

Une animation musicale accompagnera votre repas

Repas de la fête de l’Automne à la salle des fêtes de Caubeyres avec au menu:

Garbure/ Confit et pommes de terres sautées/ Salades et fromages/ Dessert/ Vin et Café compris

Une animation musicale accompagnera votre repas

Réservation obligatoire

Mairie Caubeyres

Caubeyres

dernière mise à jour : 2021-10-25 par