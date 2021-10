Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Fête de l’automne Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Fête de l’automne Buis-les-Baronnies, 23 octobre 2021, Buis-les-Baronnies. Fête de l’automne 2021-10-23 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-23 21:00:00 21:00:00

Buis-les-Baronnies Drôme Pour la fête de l’automne, venez passer un bon moment sur la place du Quinconce. Spectacle de danse et jonglage, concert, crêpes & marrons chauds… mairie@buislesbaronnies.fr +33 4 75 28 07 34 http://www.buislesbaronnies.fr/ dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.27618#5.27413