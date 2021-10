Lille Jardin des cultures Lille, Nord Fête de l’automne au Jardin des Cultures Jardin des cultures Lille Catégories d’évènement: Lille

Jardin des cultures, le vendredi 29 octobre à 14:00

L’association Paroles d’Habitants, avec de nombreux partenaires, organise la fête de l’automne au Jardin des Cultures (rue de l’Epi de Soil) le vendredi 29 octobre 2021 à partir de 14h. Au programme : une kermesse, un goûter et un spectacle de clôture.

Entrée libre

