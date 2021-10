Abeilhan Abeilhan Abeilhan, Hérault FETE DE L’AUTOMNE Abeilhan Abeilhan Catégories d’évènement: Abeilhan

Hérault

FETE DE L’AUTOMNE Abeilhan, 16 octobre 2021, Abeilhan. FETE DE L’AUTOMNE 2021-10-16 – 2021-10-16

Repas Concert au Stade Municipal Samedi 16 Octobre 2021 0 Partir du 19h jusqu'à minuit. Les Babeaux seront en concert gratuit , au programme : 19h30 MACHINO DUO, 21h LES BARBEAUX. La restauration sera assurée par un Food-truck et un traiteur et la buvette par le FCTL (Football Club Thongue Libron).

