Fête de l’Automne à la Ferme Découverte de Saint-André Saint-Pierre-Lafeuille, 23 octobre 2021, Saint-Pierre-Lafeuille. Fête de l’Automne à la Ferme Découverte de Saint-André route 820 – sortie 57 – Cahors Nord La ferme découverte Saint-Pierre-Lafeuille

2021-10-23 14:30:00 – 2021-10-31 15:30:00 route 820 – sortie 57 – Cahors Nord La ferme découverte

Saint-Pierre-Lafeuille Lot Saint-Pierre-Lafeuille 2.5 EUR 2.5 Ateliers “Décore ta Citrouille” du 23 au 31 octobre : L’atelier commence par une découverte des cucurbitacées dans la Ferme avec un animateur. Puis direction la table pour “attaquer” le travail artistique ! Il s’agit de transformer sa citrouille en personnage charmant, rigolo ou… effrayant ! Chacun laisse libre cours à son inspiration. Pour décorer la citrouilles, les artistes ont à leur disposition les matières naturelles de la ferme : des plumes, de la laine, du crin…

Chaque enfant pourra rapporter sa création, pour décorer la maison ou… partir à la récolte des bonbons ! Ateliers Attrape-rêves du 1er au 7 novembre : Un atelier tout en douceur autour de la thématique de l”automne et du rêve… Les enfants sont invités à récolter les éléments naturels de la ferme (des feuilles, de la laine, des plumes…) pour créer leur attrape-rêves aux couleurs de la saison.

Les créations colorées repartiront bien entendu dans l’escarcelle de leurs créateurs pour orner les chambres, les maisons, les jardins… Réservation en ligne : http://www.ferme-de-decouverte.fr/fete-automne-2021.html

Ouverture de la ferme pendant les vacances : de 10h à 18h Les vacances de Toussaint sonnent toujours l’heure de la grande Fête de l’Automne à la Ferme de Découverte de Saint-André, qui vit toujours au rythme des saisons.

Ouverture de la ferme pendant les vacances : de 10h à 18h @La Ferme découverte

