Fête de l’auto moto vintage & d’exception

2022-06-05 – 2022-06-05 Tombola, exposition de véhicules, carrousel d’élégance et repas champêtre organisé dans le Parc du Château de Saint-Andiol. Venez profiter d’une journée sur Saint-Andiol avec des animations au profit de la Fondation Frédéric Gaillanne (des chiens guides pour les enfants aveugles). s.obels@wanadoo.fr +33 6 87 40 39 53 Tombola, exposition de véhicules, carrousel d’élégance et repas champêtre organisé dans le Parc du Château de Saint-Andiol. dernière mise à jour : 2022-05-21 par

