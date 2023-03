Fête de l’Atout Fermier Amou Catégories d’Évènement: Amou

Landes EUR Diverses animations et jeux concours, ainsi qu’une tombala seront proposés.

Et cette année retour d’un repas gourmand, assuré par les producteurs, le midi. prix du repas à définir

+33 5 58 06 35 37

