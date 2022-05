Fête de l’Assomption à l’Abbaye de Trois-Fontaines.

2022-08-15 – 2022-08-15 Messe en plein-air dans le parc de l'abbaye, devant les vestiges de l'abbatiale. Il est conseillé d'apporter votre siège/pliant. (En cas de pluie : repli Salle des Communs de l'abbaye). 16h.

