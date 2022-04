Fête de l’association Voisinlieu Pour Tous Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Beauvais Oise Beauvais 0 0 Nous vous invitons toutes et tous à réserver votre journée du 4 juin… Pourquoi ?

Pour vous proposer un évènement que vous ne voudriez pas manquer… L’association “Voisinlieu Pour Tous” organisera samedi 4 juin un évènement festif et convivial dans les jardins de la Maladrerie Saint Lazare.

Les Iris vous accueilleront en musique dès 13h30.

Différents espaces seront aménagés sur le site afin de permettre aux visiteurs de découvrir la multitude d’activités proposée par l’association.

wordpress.voisinlieu@gmail.com +33 9 54 66 25 82 https://voisinlieupourtous.fr/fete-de-voisinlieu-pour-tous/

