Dambach-la-Ville Bas-Rhin Fête champêtre dans une clairière dans le massif du Bernstein

organisée par Les Joyeux Vignerons 11h00 : Messe en plein air animée musicalement 11h45 : Apéritif concert à partir de 12h15 : Repas Animation musicale toute l’après-midi avec dégustation de Waldmeister ( aspérule ). Fête en forêt avec dégustation de vin à l’aspérule +33 6 31 07 32 43 Fête champêtre dans une clairière dans le massif du Bernstein

