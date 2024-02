Fête de l’aspérule Rosheim, jeudi 15 août 2024.

Fête de l’aspérule Rosheim Bas-Rhin

Dégustation de boissons à base d’aspérule, vente de bouquets et d’arrangements de roses, démonstration d’écussonnage de rosiers. Sanglier à la broche (sur réservation) et tartes flambées en soirée.

Dégustation de boissons à base d’Aspérule, vente de bouquets et d’arrangements de roses, démonstration d’écussonnage de rosiers au cours de la journée.

Restauration sous chapiteau de midi à 14h, Sanglier à la broche et Spaetzle. Uniquement en prévente par chèque à l’ordre des arboriculteurs de Rosheim, à envoyer à Maetz Alain, 36 A, rue de Rosheim à 67870 Griesheim, tél: 03.88.38.57.35 tous les jours entre 18 et 20 heures

En soirée, après 17h, tartes flambées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 10:30:00

fin : 2024-08-15 21:00:00

rue du Neuland

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est gilbert.eck@sfr.fr

L’événement Fête de l’aspérule Rosheim a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile