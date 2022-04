Fête de l’Asperge et Vide grenier à Payrignac Payrignac Payrignac Catégories d’évènement: Lot

Payrignac Lot Payrignac En journée Fête de l’asperge, animations enfants et vide grenier de 8h à 18h30

Nombreux producteurs et artisans

Buvette, petite restauration rapide et pâtisseries. Infos et résa : 06 19 96 17 34 Et aussi 9h : Départ au monument aux morts

Randonnée de 9 km avec Anim’Payrignac (tracé Font Peligri)

Sortie VTT Électrique 12h : Déjeuner Asperges à L’occitan (résa : 05 65 41 69 01) Animations enfants, Place de l’École

11h et 14h : Atelier 6-11 ans “Mon Monument Magique” (gratuit /résa sur place ou au 06 52 89 56)

16h : Atelier enfants Marionnettes (gratuit)

