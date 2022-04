FÊTE DE L’ASPERGE Alzonne Alzonne Catégories d’évènement: Alzonne

Alzonne Aude Alzonne Marché des producteurs d’asperges et de produits du terroir, ce rendez-vous permettra de découvrir la culture de l’asperge, ses bienfaits et la cuisine qui peut l’agrémenter.

Programme :

10h : ouverture du marché.

11h30 : inauguration officielle.

12h30 : danses sévillanes.

13h : possibilité de restauration sur place. dégustation de plats à base d’asperges.

14h30 : danses sévillanes.

15h : démonstration de sauvetage de victimes par les pompiers alzonnais.

16h : danses sévillanes.

Toute la journée : animation musicale avec la Bandas de LIMOS, visite de l’espace mini-ferme, promenade à dos d’ânes, jeux en bois, mur d’escalade, trampoline.

Toutes les animations sont gratuites. artcom.alzonnais@gmail.com +33 4 68 78 57 50 Alzonne

