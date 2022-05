Fête de l’Ascension Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-DordogneMonceaux-sur-Dordogne Catégories d’évènement: Corrèze

Monceaux-sur-Dordogne

Fête de l’Ascension Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne, 26 mai 2022, Monceaux-sur-DordogneMonceaux-sur-Dordogne. Fête de l’Ascension Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne

2022-05-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-26

Monceaux-sur-Dordogne Corrèze Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne – Toute la journée à partir de 10 h : fête foraine, maquillage enfants et exposition de machines agricoles anciennes. -En matinée trail & rando : n10 h: départ trail de 20 km n11 h: départ marche de 10 km – 11 h : défilé de vélos fleuris n- 14 h : descente de caisses à savo -16 h : théâtre Marius, petit gabarier clandestin de la Dordogne n- 18 h 30 : Apéro-concert animé par Mine de de Rien Le Comité des fêtes de Monceaux-sur-Dordogne vous propose une journée d’animations pour petits et grands : apéro-concert, vide grenier, fête foraine, théâtre, trail et rando, exposition de machines agricoles anciennes, descente de caisses à savon et défilé de vélos fleuris. nBuvette et restauration sur place. – Toute la journée à partir de 10 h : fête foraine, maquillage enfants et exposition de machines agricoles anciennes. -En matinée trail & rando : n10 h: départ trail de 20 km n11 h: départ marche de 10 km – 11 h : défilé de vélos fleuris n- 14 h : descente de caisses à savo -16 h : théâtre Marius, petit gabarier clandestin de la Dordogne n- 18 h 30 : Apéro-concert animé par Mine de de Rien Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Monceaux-sur-Dordogne Autres Lieu Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne Adresse Ville Monceaux-sur-DordogneMonceaux-sur-Dordogne lieuville Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne Departement Corrèze

Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-DordogneMonceaux-sur-Dordogne Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monceaux-sur-dordognemonceaux-sur-dordogne/

Fête de l’Ascension Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne 2022-05-26 was last modified: by Fête de l’Ascension Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne Monceaux-sur-Dordogne 26 mai 2022 Corrèze Monceaux-sur-Dordogne

Monceaux-sur-DordogneMonceaux-sur-Dordogne Corrèze